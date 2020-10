Serie A: Pareggio a reti bianche nel posticipo tra Verona e Genoa, stasera torna la Champions

Ieri sera con l’ultimo posticipo disputato al Bentegodi tra Hellas Verona e Genoa si è conclusa la quarta giornata di serie A. Il risultato finale è stato di 0 a 0; la formazione rossoblù ha conquistato un ottimo punto per la sua classifica contro un Verona che quest’anno è partito con ambizioni che vanno oltre la semplice salvezza. In realtà il risultato bianco non premia la compagine di casa, fermata solo dalle prodezze del portiere Perin che ha alzato un vero e proprio bunker davanti alla porta, guadagnandosi la palma di migliore in campo, tuttavia il Genoa, con grande spirito di sacrificio, non ha rubato nulla. Archiviato quest’ultimo turno di campionato, stasera tornano le Coppe europee, ad aprire la tre giorni internazionale sarà la Juventus che alle 18,55 sarà di scena a Kiev contro la Dinamo, quindi toccherà alla Lazio che ospiterà alle 21 il Borussia Dortmund. Domani scenderanno in campo per la Champions le altre due italiane, ovvero Inter ed Atalanta. Giovedì infine il Napoli, così come la Roma ed il Milan debutteranno nella nuova stagione di Europa League. Ricordiamo che a Fuorigrotta, alle 18.55, gli azzurri affronteranno gli olandesi dell’Az.