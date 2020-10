Champions League: buona la prima per Juventus e Lazio

E’ partita bene, ieri, la nuova avventura europea per le squadre italiane impegnate in Champions, infatti Juventus e Lazio hanno esordito con un netto successo, rispettivamente a Kiev contro la Dinamo, battuta per 2 a 0 e all’Olimpico contro il Borussia Dortmund dell’astro nascente Haland, messo sotto per 3 a 1. Quest’oggi toccherà alle altre due formazioni del nostro paese, ossia Atalanta e Inter, le quali affronteranno, in trasferta, il Midjylland e lo Shakthar Donestsk. Dopodomani scenderanno in campo per l’Europa League Napoli, Roma e Milan.