PALLACANESTRO – Gevi Napoli Basket, Grassi :”Decisione CONI Giusta, Contenti di poter ricominciare”

Il Presidente della GeVi Napoli Basket Grassi, in merito alla recente nota stampa ufficiale rilasciata dal Coni, e relativa all’elenco delle competizioni di carattere nazionale ed internazionale a seguito del DPCM dello scorso 3 Novembre, dove è stato confermato il regolare svolgimento dei campionati di serie A2 e di B di pallacanestro, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“La nostra società ha appreso con sollievo e grande soddisfazione, l’oggettiva interpretazione data dal Coni, il massimo organismo sportivo, in merito al regolare prossimo svolgimento dei campionati di serie A2 e B di pallacanestro.

E’ il giusto riconoscimento a tutti gli enormi sforzi fatti dalle società, come la nostra, che hanno profuso investimenti, passione e risorse nonostante il difficilissimo momento che coinvolge non solo il mondo del basket, ma l’intero movimento sportivo.

La garanzia del pieno rispetto di tutte le procedure organizzative, e dei vari protocolli sanitari, per il regolare prosieguo della stagione, sono alla base della legittima e condivisibile decisione del Coni, che spazza via ogni forma di riserva da parte di chi non pensa sia possibile, o quanto meno essere molto complicato, finalmente iniziare la stagione regolare.

La GeVi Napoli Basket, come ha sempre fatto, si atterrà a tutte le indicazioni dettate dalla Lega Pallacanestro per il regolare avvio del campionato di serie A2, nella speranza che presto si possa tornare ad una parvenza di normalità che consenta finalmente al pubblico di tornare ad assistere alle partite nei rispettivi Palasport.”