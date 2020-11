Enrico Fedele: “TAR? Raramente giudica l’aspetto sportivo, il Napoli potrebbe ottenere un risarcimento”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele

“TAR? In teoria il Napoli potrebbe ottenere solo un risarcimento. Il TAR raramente giudica l’aspetto sportivo, quindi non ci illudiamo. Difficilmente va sul problema disciplinare. Nella sentenza un messaggio contro i club di Serie A? Sì, il messaggio è che chi viene meno al protocollo fa la fine del Napoli. L’avvocato Grassani avrebbe dovuto imporsi su De Laurentiis dicendo di non voler fare cause di questo genere.

Zielinski sottopunta? Lo vede bene ma non mi priverei di Mertens nei 20 metri. Anche Gravina ha parlato di rispetto del protocollo. C’è una causa politica, la Federazione vuole portare avanti il campionato per motivi economici. Se non si crea un’unità centrale che esamina i tamponi si creeranno sempre problemi. Sarebbe stato più opportuno che la squadra partisse per Torino. L’ASL non ha detto che il Napoli non doveva muoversi. L’ASL 1 ha dato un indirizzo.

Problemi per il Napoli dalle Nazionali? Temo che possano esserci e siamo alle solite, il business ha avuto il sopravvento sul lato tecnico”.