Ultime da Castel Volturno – Politano recuperato e si è unito al gruppo partito per Genova

Nella conferenza stampa della vigilia, ieri, Rudi Garcia ha fatto sapere che lo staff medico azzurro ha dato il suo benestare al rientro in squadra di Matteo Politano, che si è allenato assieme ai compagni, per poi partire per Genova, trasferta insidiosissima da prendere con le molle, per essere a disposizione del mister. Un recupero lampo inaspettato che ha reso felice tutti. Viceversa ancora fuori Gollini e Demme che hanno svolto lavoro personalizzato in disparte. L’esterno destro del Napoli sarà utilissimo in questo tour de force che attende la squadra. C’è bisogno di tanti giocatori per tenere testa al periodo di partite ravvicinate, infatti, non possono giocare, sempre gli stessi. Intanto, domani, se non partirà titolare, Politano andrà in panchina e magari potrebbe entrare in corso d’opera, qualora vi fosse l’esigenza. Sette gare di fila in sole tre settimana rappresentano una vera maratona nella quale occorre dare il massimo per cercare di tenere vivi gli obiettivi prefissati dal club azzurro.