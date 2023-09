Champions League – Letteralmente a ruba i biglietti per il big match col Real Madrid del 3 ottobre

Dalle ultime notizie, relative alla vendita dei tagliandi per il big match di Champions, Napoli – Real Madrid, in programma al Maradona, martedì 3 ottobre alle ore 21, risulta che i biglietti, per quasi tutti i settori dell’impianto di Fuorigrotta, sono andati letteralmente a ruba, in pochissimo tempo. Dunque, lo stadio registrerà il tutto esaurito, con circa 55mila spettatori sugli spalti. Una cornice di pubblico che non si vedeva da molti anni. In massa, a Fuorigtrotta, per sostenere la squadra del cuore e per rivedere l’ex Carletto Ancelotti, che torna a Napoli, dopo la sua sfortunata avventura di poco più di un anno sulla panchina dei partenopei. I tifosi azzurri hanno di lui un ricordo agrodolce; un primo anno condito da un secondo posto, mentre il successivo, quasi disastroso, al punto di convincere la società, dopo pochi mesi, ad esonerare l’allenatore di Parma. Inoltre, il Napoli e la tifoseria ha un conto aperto con i blancos, i quali, in passato, hanno sempre avuto la meglio, eliminando la compagine azzurra dalla prestigiosa competizione continentale. Questa, potrebbe essere la volta buona per vincere una partita, almeno è la speranza dei milioni di sostenitori del Napoli, sparsi in tutto il mondo.