Vigilia di Casertana-Benevento, parla Andreoletti: “La pressione del derby si sente e non sarà una passeggiata”

Alla vigilia del derby di domenica sera contro la Casertana, il tecnico Andreoletti ha incontrato gli organi di informazione per parlare della gara:

“La Casertana è una squadra della quale conosciamo poco o nulla per tanti motivi. L’ abbiamo preparata su alcune certezze del loro tecnico. Di base, da parte loro, ci aspettiamo un 4-3-3 di partenza.

Sono soddisfatto dell’atteggiamento di Tello. I compagni hanno apprezzato molto un suo discorso. Ha qualità e ritengo che possa darci una mano nelle prossime gare.

Ci mancano calciatori importanti anche in difesa, ma ho un organico importante e quindi posso trovare le giuste soluzioni.

Alfieri è a disposizione.

Ci sono calciatori che devono mettere minutaggio nelle gambe come Terranova e Ciciretti. Quest’ultimo, con le sue qualità, potrebbe tornarci utile negli ultimi minuti se dovesse essercene l’ esigenza.

In fase di costruzione giocheremo con una difesa a tre. Siamo meno belli ma copriamo bene il campo.

È una gara sentita in uno stadio ostico. Abbiamo bisogno di continuità. Voglio vedere una squadra in grado di correre e soffrire. Ogni volta mi aspetto un piccolo miglioramento.

Tre gare in otto giorni possono aiutarci. Abbiamo bisogno di giocare per dare anche più minutaggio ai calciatori. Dopo una vittoria sei più ottimista.

La pressione del derby si sente e non sarà una passeggiata. La Casertana ha fatto un mercato importante. Dovremo essere bravi a reggere il loro urto iniziale. A Caserta il Benevento ha vinto solo tre volte.

Talia davanti alla difesa è una buona soluzione ma con i rientri di Kubica e Alfieri siamo coperti anche in quel ruolo.

Simonetti è in crescita e in un centrocampo a tre può darci una mano. Dall’ inizio oppure a gara in corsa lo vedremo.

Stiamo lavorando sulla fase di possesso e non possesso ma è logico che ci vorrà del tempo per migliorare. Voglio una squadra che prenda meno imbucate.

Viscardi è un calciatore che mi ha impressionato. E’ giovane e metterlo dall’inizio in un derby è una valutazione che bisogna fare attentamente. È mio compito di tutelare i giovani. Inserirlo a gara in corso è diverso.

In questa squadra ci sono giovani che potenzialmente possono essere da Benevento. Ho la fortuna di lavorare con uno staff di livello. Se saremo bravi, alcuni calciatori meno pronti potrebbero tornare utili alla squadra in un tempo minore.

Ci sono squadre che rispetto a noi hanno avuto più tempo per lavorare. La differenza la fa lo spirito di gruppo.

Paleari è stato straordinario da questo punto di vista. Sta trascinando anche gli altri ed è l’ aspetto che voglio vedere.

Le due punte ci danno più verticalità e in questo momento questa è la soluzione ideale per la squadra”.