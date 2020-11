MOTORI – Formula 1, GP Turchia: Hamilton campione del mondo per la settima volta, la Ferrari sul podio

Dopo le qualifiche ci si aspettava una grande gara e lo è stata: Lewis Hamilton è per la settima volta campione del mondo, bastava anche non vincere il Gran Premio ma lui lo ha fatto in grande stile partendo dalla sesta posizione su una pista difficile confermando ancora una volta la sua grandezza. Benissimo le Ferrari con Vettel terzo, partito undicesimo e Leclerc quarto (dalla griglia dodicesimo) , terzo podio per la Ferrari in questo suo anno difficile. Di seguito tutti i risultati: