IL PUNTO SULLA A, ottavo turno

L’ottava giornata di serie A, disputato in questo fine settimana, ha confermato la leadership del Milan , che nel posticipo del San Paolo ha messo k o un Napoli ancora una volta svogliato e stucchevole che ha evidenziato diverse carenze mentali e fisiche. Anche le altre grandi di questo campionato, non escluso il sorprendente Sassuolo di De Zerbi, hanno fatto bottino pieno. La Lazio, sabato allo Scida, si è sbarazzata del Crotone per 2 a 0, la Juve, del Cagliari, alo Stadium , con identico punteggio, l’Inter del Torino, a San siro per 4 a 2, la Roma, in casa, del Parma, battuto 3 a 0 e come dicevamo il Sassuolo del Verona, al Bentegodi per 2 a 0. Successi pure il Benevento, corsaro a Firenze per 1 a 0, del Bologna, a Marassi, sponda sampdoriana per 2 a 1 ed infine dell’Udinese che ha sconfitto alla Dacia Arena il Genoa per 1 a 0. Unico pari di questo turno, quello tra Spezia e Atalanta, finita col risultato ad occhiali. archiviato il campionato, domani riparte la tre giorni europea, con Atalanta, Juve, Lazio e Inter impegnate in Champions e Roma, Napoli e Milan in Europa League.