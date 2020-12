LA PARTITA – AZ Alkmaar-Napoli 1-1, solo un pari in Olanda ma azzurri ancora primi

Il Napoli non va oltre l’1-1 in Olanda contro l’AZ Alkmaar. Gli azzurri passano in vantaggio nel primo tempo con Mertens, ma nella ripresa arriva il pareggio della squadra olandese con Martins Indi.

PRIMO TEMPO

Al 5′ minuto passa subito in vantaggio il Napoli: bella azione con Di Lorenzo che servito da Fabian Ruiz serve Mertens che in area spedisce il pallone in rete. Al 20′ grande parata di Ospina su un tiro potente di Aboukhlal, il portiere colombiano spedisce in angolo. Al 44′ colpo di testa di Atzidiakos sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone termi alto sopra la traversa. Al 45′ l’arbitro assegna 1 minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 52′ si rende pericoloso l’AZ con Stengsbche con il destro spedisce il pallone alto. Poco dopo arriva il pareggio degli olandesi con Martins Indi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 58′ calcio di rigore per l’AZ per un fallo di Bakayoko su Aboukhlal, ma Ospina para il rigore calciato da Koopmeiners. Al 75′ cross di Mario Rui per Petagna che in buona posizione prova il colpo di testa, ma spedisce il pallone fuori. All’85’ azzurri vicini al raddoppio: Insigne serve in area Petagna che vicino alla porta manda il pallone di poco fuori.

IL TABELLINO

AZ Alkmaar (4-4-2) – Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Stengs, Midtsjo, Koopmeiners, Aboukhlal (82′ Karlsson); de Witt, Gudmundsson (70′ Boadu). A disp: Verhulst, Reus, Leeuwin, Letschert, Castillo, Reijnders, Evjen, Karlsson. All.: Arne Slot

Napoli (4-3-3) – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam (66′ Mario Rui); Fabian Ruiz (57′ Elmas), Bakayoko, Zielinski (61′ Petagna); Politano (61′ Lozano), Mertens (66′ Demme), Insigne. A disp: Meret, Contini, Manolas, Lobotka. All.: Gennaro Gattuso

Arbitro: Ruddy Buquet (Francia)

Reti: 6′ Mertens (N), 53′ Martins Indi (A)

Ammoniti: Martins Indi, Wijndal (A) Demme (N)

Mariano Potena

Note: al 60′ Koopmeiners sbaglia un calcio di rigore