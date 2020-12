Gli interventi di German Melero, Monica Scozzafava e Giuseppe Cannella a Calcio Napoli 24 Live

German Melero, giornalista di Mundo Deportivo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La Real Sociedad arriva allo stadio Maradona con qualche cambiamento di formazione: giocherà Sandua a destra, Monreal a sinistra. Giocherà Le Normand al centro della difesa. Zubimendi al posto di David Silva e Purtu in attacco. Nonostante manchino le due stelle della Real Sociedad, il tecnico non cambierà modulo. Sarà una squadra a trazione anteriore, votata al pressing alto nel centrocampo del Napoli. L’unico risultato a disposizone è la vittoria. Nell’ultimo periodo, però, ha segnato pochi gol nonostante le tante occasioni create”.

Monica Scozzafava, giornalista Corriere del Mezzogiorno: "Le metodiche sono diverse, quando c'è una carica virale bassa possono accadere discrepanze. In base a chi effettua il test, si possono avere cambiamenti di risultati. Può accadere quando c'è una cairca virale bassa. Formazione? Se c'è Bakayoko, è una gara da dentro o fuori, potrebbe essere un centrocampo a due. Dipende sempre, però, dall'interpretazione del ruolo durante il match del trequartista. Zielinski è stato elogiato da Gattuso per i suoi movimenti. Lozano o Politano? Sono la nuova vita della fascia destra dopo Callejon. Lozano è spesso richiamato ai ripiegamenti difensivi ma il ballottaggio c'è. Gattuso? E' l'idea per questo Napoli, in questo momento. Arrivato in un momento difficile, ha sempre tenuto le fila di questo gruppo".

Giuseppe Cannella: "Il Napoli deve essere consapevole della propria forza per vincere una gara così importante. Veloci e concentrati, con la qualità che hanno possono portare a casa la qualificazione. Centrocampo? Non c'è un centrocampo che mi soddisfi, non sappiamo come si allena il Napoli. Ci sono calciatori importanti, chi va in campo lo fa perchè Gattuso li ha visti rapidi di testa. Gattuso? Annata positiva la sua, nonostante le difficoltà che questo periodo sta portando. Nel Milan c'è Ibra, nel Napoli manca un calciatore di carisma, per questo Gattuso ha 'bacchettato' un po' Insigne e spronato a dare qualcosa in più da quel punto di vista".