MOTORI – Formula 1, qualifiche: pole position per Verstappen, Hamilton terzo

Sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi si sono svolte le ultime sessioni di qualifiche dell’anno ed è Max Verstappen con la sua Red Bull a conquistare la pole position con il tempo 1:35.246, secondo tempo per Valtteri Bottas (1:35.271), terzo Hamilton tornato in pista dopo la positività al covid, buon tempo anche per la Mclaren di Lando Norris che domani partirà in seconda fila. Per quanto riguarda le Ferrari nono tempo per Leclerc, ma domani dovrà scontare le tre pozizioni di penalizzazione inflittagli settimana scorsa dopo il Gp di Sakhir, tredicesimo Sebastian Vettel che domani disputerà l’ultima gara con la monoposto rossa. Domani alle 14:10 l’ultimo Gran Premio della stagione. Di seguito la classifica con tutti i tempi:

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING 🏁 A first pole of 2020 for @Max33Verstappen and @redbullracing in our final qualifying session of the season! 🚀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/BwhKeebFMZ — Formula 1 (@F1) December 12, 2020

Mariano Potena