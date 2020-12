Caso Juventus-Napoli, oggi decide il Collegio di Garanzia del Coni

È il giorno del verdetto (fuori dal terreno di gioco) di Juventus – Napoli. Quella che doveva essere una partita di campionato ad oggi mai disputata, giunge all’atto terzo, con il Collegio di Garanzia del Coni, pronto a dire la sua sul ricorso presentato dal Napoli in merito alla sconfitta a tavolino contro i bianconeri ed il – 1 inflitto in classifica.

L’obiettivo è quello di provare a respingere in ogni punto le motivazioni che hanno portato alla condanna. Scrivono i due avvocati nel ricorso, non c’è una “benché minima prova” di una condotta in malafede del Napoli. In pratica la condanna in primo e secondo grado violano i principi cardine del giusto processo: la presunzione di buona fede e il principio del in dubbio pro reo. Il ricorso del Napoli è contro Figc, Juventus e Lega Serie A, ma nessuno si è costituito in giudizio. Secondo Lubrano e Grassani le motivazioni che portano alla condanna sono illogiche, incoerenti e irragionevoli.

Per saperne di più bisognerà attendere presumibilmente in serata, ma oggi è decisamente la giornata chiave di quel Juventus – Napoli mai disputato dello scorso 4 ottobre, dove i partenopei furono bloccati dalla ASL regionale in seguito alle positività di Zielinski ed Elmas, con gli azzurri che avevano appena affrontato il Genoa, all’epoca autentico focolaio Covid.

Per i bianconeri e per la Figc e la Corte d’Appello, d’altro canto ci sarebbe il dolo da parte della società partenopea, che si sarebbe resa protagonista di un atteggiamento ostativo che poi sarebbe culminato con il successivo provvedimento dell’Asl e la mancata partenza per la trasferta contro la Juve. A decidere sarà ora il Collegio di Garanzia del Coni.