Verso Genoa vs Napoli – Garcia sfoglia la classica margherita, chi sostituirà Politano? In lizza Elmas, Lindstrom e Raspadori

Contro il Genoa, nell’anticipo di sabato sera, march valido per la quarta giornata, come è ampiamente noto, non ci sarà Matteo Politano, per cui l’allenatore azzurro è al lavoro per trovare il suo sostituto. Garcia sfoglia la classifica margherita, chi impiegare tra Elmas, Lindstrom e Raspadori? Bella domanda! Per fortuna, la rosa del Napoli annovera calciatori polivalenti che si adattano in vari ruoli. In primis c’è Elmas calciatore tuttofare che non ha certo bisogno di presentazioni. Da quando è all’ombra del Vesuvio, il macedone ha giocato da mezzala, da mediano, da esterno alto di destra e di sinistra, da falso nueve e da quinto basso in difesa. Quindi, il primo indiziato alla sostituzione di Politano è proprio lui. Tuttavia, Garcia non ha scelto ancora e non è detto che possa optare per la soluzione Lindstrom, che ha propensione più offensiva: infine non bisogna trascurare Raspadori patrimonio del Napoli. Un ballottaggio a tre inevitabile sulla corsia destra. Il tecnico francese ha ancora due giorni per riflettere.