Jeck Raspadori scalpita per avere più spazio nel Napoli, dopo la bella prestazione in Nazionale

Impiegato pochissimo l’anno scorso, nel Napoli, sotto la gestione Spalletti, attualmente Giacomo Raspadori è diventato un punto fermo dell’Italia che è passata da Mancini all’ex tecnico azzurro. Contro l’Ucraina l’attaccante ex Sassuolo ha dimostrato di essere un’ottima punta che merita di giocare con più continuità nella sua squadra di club. Tuttavia la presenza al centro dell’attacco di Victor Osimhen preclude ogni possibilità che Garcia possa utilizzarlo nel ruolo di puro numero 9, ruolo che più gli si addice. vedendo le sue caratteristiche. Pertanto, occorrerebbe impiegarlo da mezzala cosa già sperimentata nel campionato scorso. Una sorta di mezzala di incursione, il che significherebbe cambiare modulo e passare al 4/3/2/1. In alcune partite Raspadori può diventare decisivo, poiché avere un giocatore offensivo in grado di partire da dietro per inserirsi al tiro e dare una soluzione in più, è sicuramente una freccia da sfruttare all’arco dell’allenatore transalpino. Jeck, quindi scalpita e manda messaggi al suo mister che, ora, dovrà cercare di utilizzarlo con più frequenza. Con i prossimi impegni ravvicinati che attendono il gruppo partenopeo, in campionato e in Champions, ci sarà la chance per il giovane attaccante di ostentare tutte le sue qualità.