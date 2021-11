Europa League: Lorenzo Insigne in forte dubbio per il match di domani a Varsavia

Vigilia di Europa League per il Napoli di Spalletti che, domani sera in quel di Varsavia, dovrà vedersela con i padroni d casa del Legia, primi in classifica nel girone C della seconda manifestazione continentale. Contro i polacchi l’allenatore toscano dovrà, per forza maggiore, ricorrere ad un turnover, vista la squalifica di Mario Rui, l’infortunio di Osimhen e la vicinanza dei match che si susseguono ogni tre giorni. In forte dubbio anche la presenza del capitano azzurro che potrebbe restare fuori, almeno dall’inizio, andando in panchina , come successo in campionato con la Salernitana al fine di non rischiare un peggioramento della situazione muscolare del giocatore. Spalletti scioglierà questo dubbio soltanto nella giornata di domani, a poche ore dalla partita, sicuramente importantissima ai fini del raggiungimento del primo posto che dà diritto ad accedere direttamente agli ottavi di finale.