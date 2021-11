Addio a Mascella, portiere della Pistoiese in serie A

PISTOIA. Addio a Poerio Mascella, portiere della Pistoiese in serie A. L’estremo difensore della squadra arancione si è spento a Terni nella notte tra domenica e lunedì. Aveva 71 anni, e da tempo combatteva contro un male. Poerio Mascella lega il suo nome nel calcio soprattutto alla Ternana, sia in veste di portiere che di dirigente nel 2010. Centotrenta le presenze in maglia rossoverde tra il 1977 ed il 1980 in serie B ed in Coppa Italia. Ma nella mente dei tifosi arancioni resta il portiere dell’unica stagione in serie A. Venne ingaggiato da Melani nel 1980 e con l’Olandesina disputò il suo primo e unico campionato nella massima categoria. In quel torneo, composto da 30 partite, Mascella fu sempre in campo da titolare, fatto che lo rende il giocatore più presente in Serie A con la compagine toscana. Restò con la società arancione anche dopo la retrocessione tra i cadetti, per poi disputare nella stessa categoria i due campionati successivi, ma con la maglia del Monza. Sempre a 71 anni, lo scorso febbraio, è scomparso un altro ex arancione della serie A. il difensore Mauro Bellugi.

