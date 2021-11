L’Uefa ha scelto, quale direttore di gara per il match del quarto turno del girone C di Europa League, Legia Varsavia vs Napoli, il signor Lawrence Visser di nazionalità belga. Inoltre gli assistenti di linea saranno De Neve e Wyns suoi connazionali, mentre il quarto ufficiale sarà l’olandese Van Driessche; infine in sala Var il francese Millot e il belga Lambrechts.