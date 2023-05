NAPOLI – FIORENTINA – Nessuna limitazione alle auto private nel centro cittadino

Le Istituzioni comunali napoletane ci ripensano: quest’oggi, giorno di Napoli vs Fiorentina, in cui si presume che ci saranno altri festeggiamenti, allo stadio e nelle maggiori piazze di Napoli, non ci sarà alcuna limitazione al traffico delle auto private in centro. Tuttavia il sindaco Manfredi ha invitato i tifosi ad usare principalmente i mezzi pubblici, visto che è stato assicurato il servizio trasporti con le funicolari di Montesanto, Centrale e Mergellina, con le linee 1 e 2 della Metropolitana e con ben 16 linee di autobus, tra cui la navetta Alibus, fino alle 2:00 del mattino dell’8 maggio. Infine le linee Flegree e della metropolitana Piscinola/Aversa garantiranno le corse odierne fino alla mezzanotte.