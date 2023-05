ANTICIPI DI A del Sabato – 34esima giornata, bene le milanesi, male le romane, la Cremonese spera ancora

Nello scontro calcistico Roma vs Milano di ieri, registrato negli anticipi di serie A del sabato, validi per il 34esimo turno, ha avuto la meglio la città lombarda, in virtù dei successi dell’Inter sulla Roma, all’Olimpico per 2 a 0 e del Milan, al Meazza, sulla Lazio, con identico punteggio. Grazie a questi risultati i nerazzurri salgono a quota 63, al quarto posto in classifica, mentre i rossoneri raggiungono i 61 punti dietro i cigini, in quinta posizione. Nell’altro anticipo di giornata la Cremonese ha battuto, nello scontro salvezza lo Spezia sempre per 2 a 0. La squadra di Ballardini, ora spera nel miracolo, essendo a tre soli punti dallo stesso Spezia e dal Verona che tuttavia deve ancora giocare. Quest’oggi sono in programma altre quattro gare, a cominciare dal match Atalanta – Juventus delle 12,.30 per finire col posticipo serale tra Lecce e Verona. La 34esima tornata di campionato avrà il suo epilogo domani, con le ultime tre partite in calendario, ovvero: Udinese – Sampdoria, Empoli – Salernitana ed infine il derby emiliano Sassuolo – Bologna.