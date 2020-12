Il recupero di Juventus – Napoli potrebbe addirittura slittare a maggio

Come sentenziato dal Collegio di Garanzia del Coni, il match mai disputato tra Juventus e Napoli di inizio ottobre sarà recuperato, il che è una certezza, mentre molti dubbi si nutrono sulla data di questa partita. Per il momento il verdetto è che la gara si giocherà a data da destinarsi, ma tutto è subordinato ai risultati nelle Coppe europee delle due antagoniste, impegnate in Champions ed in Europa League. Infatti le prime due date, inizialmente prese in considerazione, cioè 13 e 20 gennaio sono entrambe impegnate con Coppa Italia e Supercoppa. Qualora Juventus e Napoli, come ci auguriamo, dovessero continuare il loro cammino continentale, l’unica data possibile per il recupero slitterebbe al mese di maggio. Viceversa, nel caso di uscita dalle competizioni dei bianconeri e degli azzurri, la gara si potrebbe disputare qualche mese prima, ovvero a marzo.