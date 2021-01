Napoli, le ultime sui possibili movimenti nel mercato di gennaio

Il mercato di gennaio inizierà lunedì 4 gennaio, e in casa Napoli sono tante le situazioni da sbrogliare, soprattutto in uscita.

Tiene banco, ovviamente, la questione Milik, in scadenza a giugno ma in cerca di spazio in vista dei prossimi Europei: nonostante la causa legale tra il centravanti polacco e il club azzurro, sembrerebbe in pole il Marsiglia, club in grado di garantirgli un posto da titolare e soddisfare anche le richieste economiche del Napoli.

Llorente, nonostante interesse mostrato da Sampdoria e Juventus, ad oggi sembrerebbe destinato a restare in azzurro fino a scadenza. Discorso diverso per Stanislav Lobotka che, nonostante l’investimento oneroso del gennaio scorso, non ha reso finora quanto ci si aspettava e ha diversi estimatori nella Liga spagnola.

Questione terzini: se il Napoli non riesce a cedere qualcuno, quella di Emerson Palmieri al momento resta solo un’ipotesi sul tavolo del club partenopeo, anche per via dell’ingaggio oneroso che percepisce al Chelsea. D’altro canto per Elseid Hysaj non ci sono le condizioni per un rinnovo, così come per Nikola Maksimovic, entrambi in scadenza a giugno prossimo.