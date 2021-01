Caccia al terzino: chieste informazioni per Junior Firpo per gennaio

Terzino subito o solo in estate? Il dubbio in casa Napoli è questo. Per il futuro, quindi per giugno, uno dei principali obiettivi è Nuno Tavares del Benfica.

Terzino mancino, classe 2000 con alte quotazioni, potrebbe rappresentare un investimento importante sia per il presente immediato che soprattutto per il futuro.

Il Napoli però non ha accantonato l’idea di poter rinforzare le corsie esterne difensive già a gennaio. Per questo nelle ultime ore ha chiesto informazioni su Junior Firpo del Barcellona: c’è l’apertura al prestito, il Napoli è interessato ma deve prima capire se per affondare il colpo basterà l’uscita di Malcuit (invece di Ghoulam) per decidere di prendere il terzino già da oggi.

