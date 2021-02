LA PARTITA – Genoa-Napoli 2-1, gli azzurri cadono al Ferraris

Il Napoli perde al Ferraris 1-2 contro il Genoa, nel primo tempo doppietta di Pandev, nella ripresa gli azzurri accorciano le distanze con Politano.

PRIMO TEMPO

Al 2′ Pandev perde il controllo del pallone, ne approfitta Zielinski che da fuori area prova una conclusione potente, Perin spedisce in angolo. All’11’ passa in vantaggio il Genoa con Pandev, che viene servito da Badelj e spedisce il pallone in rete, grande errore della difesa del Napoli. Al 16′ occasione per gli azzurri con un un destro di Lozano dalla distanza ma c’è una grande parata di Perin. Al 24′ Napoli vicino al pareggio con Petagna che sugli sviluppi di un calcio di punizione effettua un colpo di testa ma il pallone colpisce la traversa. Al 27′ c’è anche il raddoppio del Genoa, doppietta per Pandev che questa volta viene servito da Zajc. Al 39′ sugli sviluppi di una ripartenza ci prova Elmas con un tiro sulla trequarti, ma il portiere genoano intercetta. Al 45′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 57′ altra occasione per gli azzurri: Insigne serve Politano che dalla distanza effettua una conclusione a giro, il pallone termina di poco a lato. Al 71′ bel tiro di Demme in area, ma c’è un’altra grande parata di Perin. Al 79′ accorcia le distanze il Napoli con Politano che con il sinistro va a segno. Al 90′ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94′ termina la gara.

IL TABELLINO

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (22′ st Behrami), Badelj, Zajc (43′ st Rovella), Czyborra; Destro (34′ st Portanova), Pandev (22′ st Scamacca). A disposizione: Marchetti, Zima, Ghiglione, Melegoni, Onguene, Pellegrini, Eyango, Dumbravanu. Allenatore: Ballardini

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas (24′ st Rrahmani), Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme (33′ st Bakayoko), Zielinski (9′ st Insigne); Politano, Petagna (9′ st Osimhen), Lozano. A disposizione: Meret, Contini, Hysaj, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Reti: 11′ pt, 26′ pt Pandev (G), 34′ st Politano (N)

Ammoniti: Badelj, Czyborra, Zajc (G); Mario Rui, Elmas (N). Recupero: 0′ e 4′

Mariano Potena