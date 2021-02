Coppa Italia 2020/21: stasera conosceremo la prima finalista

Si gioca, questa sera, all’Allianz Stadium di Torino, la prima semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/21, trofeo che il Napoli è chiamato a difendere domani nella seconda semifinale. Alle ore 20,45 si sfideranno Juventus e Inter, con i bianconeri in vantaggio per 2 a 1, dopo il match dell’andata al Meazza. Ovviamente la squadra di Pirlo godrà del favore del pronostico, in base al successo in trasferta di sette giorni fa, tuttavia nel calcio nulla è sicuro. I nerazzurri hanno giocatori e mezzi per ribaltare il risultato, pur se la gara sarà certamente in salita. Dunque conosceremo stasera la prima formazione finalista che attenderà l’esito di Atalanta – Napoli per sapere il nome dell’avversaria nella finalissima del 19 maggio prossimo allo stadio di San Siro di Milano. Con ogni probabilità la Juventus, a meno di un suicidio, avrà la strada spianata per il raggiungimento del passaggio del turno. Inoltre si potrebbe profilare anche un replay della finale dello scorso giugno, ma questo responso lo conosceremo solo domani dopo la conclusione dell’altra semifinale di Bergamo.