LA PARTITA – Atalanta-Napoli 3-1, azzurri eliminati

Il Napoli perde 3-1 contro l’Atalanta, nel primo tempo bergamaschi in vantaggio con Zapata, poco dopo anche il raddoppio con Pessina. Nella ripresa gli azzurri vanno a segno con Lozano, ma la squadra di Gasperini segna anche il terzo gol ancora una volta con Pessina.

PRIMO TEMPO

Al 7′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo ci prova Insigne con una conclusione potente da fuori area, ma il pallone termina fuori. Al 10′ passa in vantaggio l’Atalanta con Zapata con un tiro dalla distanza. Al 16′ arriva anche il raddoppio della squadra bergamasca con Pessina che servito da Zapata spedisce il pallone in rete a tu per tu con Ospina. Azzurri in grande difficoltà nell’impostazione di gioco e in fase offensiva, l’Atalanta va ancora vicina al gol in alcune occasioni. Al 45′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 53′ accorcia le distanze il Napoli con Lozano: Bakayoko in area calcia, ma c’è la deviazione di Palomino, il messicano prova la conclusione ma respinge Gollini, subito dopo sulla ribattuta sempre Lozano questa volta non sbaglia e va a segno. Al 62′ Atalanta vicina al terzo gol con Zapata in buona posizione, c’è però la deviazione di Rahmani e il pallone termina di poco a lato. Al 74′ Demme serve in area Osimhen che a tu per tu con Gollini prova la conclusione, ma il portiere ci arriva sul pallone. Al 77′ arriva il terzo gol dell’Atalanta con Pessina che viene servito da Zapata. Al 90′ l’arbitro assegna 3 minuti di recupero e al 93′ termina la gara.

IL TABELLINO

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 7; Toloi 6, Palomino 5.5 (72′ Caldara 6), Djimsiti 6; Sutalo 6.5, De Roon 6, Freuler 6.5, Gosens 6.5; Pessina 8; Muriel 6 (56′ Ilicic 6.5), Zapata 7.

Napoli (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5.5, Maksimovic 4.5, Hysaj 5(42′ Mario Rui 5.5); Elmas 5 (46′ Politano 5.5), Bakayoko 5.5 (64′ Demme 5.5), Zielinski 5 (64′ Lobotka 5.5); Lozano 6.5, Osimhen 5.5 (79′ Petagna 5), Insigne 5.

Reti: 10′ Zapata (A), 16′ 78′ Pessina (A), 53′ Lozano (N),

Ammoniti: 7′ Palomino (A), 25′ Hysaj, 74′ Di Lorenzo (N), 90’+2 Insigne (N).

Mariano Potena