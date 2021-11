IL FISCHIETTO. Inter vs Napoli, dirige Valeri di Roma

Designato l’arbitro della supersfida Inter vs Napoli, match clou della tredicesima giornata di serie A, in programma domenica, alle 18, al Meazza. Sarà Valeri di Roma, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Preti, dal IV uomo Marchetti e in sala VAR da Aureliano e Longo. Il fischietto della capitale vanta 25 precedenti con gli azzurri che, sotto la sua direzione, hanno raccolto 17 successi., quattro pareggi e quattro sconfitte. L’ultima volta che Valeri ha arbitrato il Napoli risale al 23 settembre scorso nella gara contro la Sampdoria, a Genova, vinta dai partenopei per 4 a 0.