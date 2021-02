L’AVVERSARIO – Domani gli azzurri sfidano la Juve a Fuorigrotta

Dopo la sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta, domani il Napoli affronterà alle 18:00 la Juve al “Maradona”. I bianconeri sono reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima contro la Roma settimana scorsa e in classifica è a quota 42 punti con 12 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Per quanto riguarda i gol sono 41 quelli realizzati e 18 i subiti, il capocannoniere della squadra è Cristiano Ronaldo con 26 reti, segue Chiesa a 5, Morata a 4, Mckennie e Kulusevski a 3, Bonucci, Ramsey e Dybala a 2, Danilo, Arthur e Rabiot a 1.

I precedenti contro il Napoli – Sono 154 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con 35 vittorie per il Napoli, 73 per la Juve e 48 pareggi. L’ultima vittoria degli azzurri a Fuorigrotta il 26 gennaio 2020 col risultato di 2-1, l’ultima sconfitta il 3 marzo 2019, risultato 1-2.

La formazione tipo della Juventus -Modulo 4-4-2 con Szczesny in porta, in difesa Cuadrado, de Ligt, Chiellini e Danilo a centrocampo Chiesa, Bentancur, Rabiot e McKennie, in attacco Ronaldo e Morata.

Mariano Potena