EDITORIALE – Il Napoli manda in visibilio la tifoseria azzurra che sogna, a occhi aperti, dopo il successo di Bergamo

Editoriale post Atalanta. Il Napoli di Antonio Conte, orfano di Kvaratskhelia, ieri sera, a Bergamo, ha evidenziato la non dipendenza dall’esterno georgiano che ha voluto abbandonare i compagni nel bel mezzo della lotta scudetto, per andare a Parigi, allettato dai milioni dello sceicco Altani. Gli azzurri hanno superato, a pieni voti, anche l’esame Atalanta, additata come una tra le migliori squadre di questo campionato, tanto è vero che, al Maradona, due mesi fa, diede un brutto dispiacere ai partenopei. Ma quello non era ancora il vero Napoli. Un successo strameritato al Gewuss Stadium, per giunta in rimonta, che manda la formazione partenopea a toccare il cielo con un dito, Milioni di tifosi hanno gioito per questo risultato che non è certamente una sorpresa. Adesso è lampante che il Napoli è l’anti Inter, che esta sempre la super favorita per il titolo, tuttavia, è giusto che la piazza napoletana sogni il quarto tricolore. Ovviamente il cammino è lunghissmo e ci sarà da soffrire tanto, però questo undici, coriaceo, coraggioso, impavido e cazzutto non mollerà mai la presa. Non a caso i numeri parlano chiaro: sedicesima vittoria stagionale, ottava in trasferta, miglior difesa e più giornate, rispetto alle rivalil in testa alla classifica. La formazione di Simone Inzaghi, se vincesse le due gare che deve giocare ancora, sarebbe alla pari con la capolista, tuttavia è ben cosciente che l’avversario è di quelli durissimi. Molto probabilmente, nello scontro diretto del 2 marzo prossimo, a Fuorigrotta, scopriremo chi è la più forte, sebbene non penso che quella partita sarà decisiva. Tornando al match con gli orobici possiamo affermare che è stato, senza dubbio, spettacolare ed avvincente ed ha deliziato i calciofili italiani ed esteri. Una partita emozionante che il Napoli, con orgoglio, ha saputo ribaltare, senza mai scomporsi, neanche quando il solito Lookman ha siglato il gol del 2 a 2 provvisorio. Gli uomini del tecnico leccese, che hanno condiviso la sua mentalità vincente non si sono accontentati del pari ed hanno continuato a cercare il gol vittoria, giunto grazie al tanto criticato Lukaku, il quale, di testa, su un cross dalla sinistra di Anguissa, ha infilato, di testa, Carnescecchi. Tutti gli azzurri hanno meritato in pagella voti molto alti, l’unico che non ha raggiunto nemmeno la sufficienza è stato il capitano, colpevole sulla rete del nigeriano, ma tant’è, può capitare a tutti di sbagliare. Udite, udite, tra i migluori in campo, oltre a Neres, autentico trascinatore, a Politano, a Anguissa a Mc Tominay, a Lukaku, al portiere, merita un bel 7 in pagella Juan Jesus, impeccabile la sua partita, al punto di non far rimpiangere, minimamente, l’assenza di Buongiorno. Il voto più alto, però, spetta a quello stratega e maestro di calcio che porta il nome di Antonio Conte, un vincente nato che dà lezioni a tutti gli altri allenatori. Non possiamo che dargli 9; caro Gasperini, prendi nota e porta a casa. Neanche il tempo di godere di questo prezioso successo sulla Dea, che sabato prossimo, un altro delicato impegno attende il Napoli, infatti, al Maradona, sarà ospite la Juventus, che ieri ha molto impressionato con il Milan. Una partita che la piazza napoletana, a prescindere, ha sempre denominato come la madre di tutte le partite. Molto sentita da entrambe le parti, soprattutto per i grandi duelli, al vertice, del passato.