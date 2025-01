ANTICIPI DI A DEL SABATO – 21esima giornata, il Napoli in Paradiso, torna a vincere la Juve, Bologna o k

Nei tre anticipi del sabato di serie A valevoli per la 21esima giornata di campionato registriamo tre successi importantissimi per Napoli, Juve e Bologna, relativamente ai loro obiettivi. Gli azzurri di Conte, ormai non si possono più nascondere dietro un dito, la Champions non è il traguardo a cui asprano i giocatori ed il tecnico ma è ben più ambizioso e ne hanno ben donde, dopo il successo, in rimonta, a Bergamo contro l’Atalanta, per 3 a 2. Gasperini che si dovuto inchinare ad Antonio Conte, vogliosi di cancellare la sconfitta della gara di andata. Ritorna alla vittoria la Juventus che ha sconfitto il Milan per 2 a 0, allo Stadium di Torino, invertendo il trend dei pareggi. Un successo meritato che proietta i bianconeri al quarto posto in piena zona Champions League. Infine il Bologna ha avuto, come da pronostico, la meglio sul Monza per 3 a 1, dando una spinta verso il baratro della retrocessione ai brianzoli. Gli emiliani superano, momentaneamente, la Fiorentina che, alle 12,30 affronterà ,il Torino al Franchi. . Intanto ques’oggi si giocano altre cinque gare, a cominciare, proprio dal match tra viola e granata, per finire col posticipo serale fra Inter e Empoli. I nerazzurri non possono che giocare per la vittoria per non perdere terreno dai partenopei.