Serie A: anticipi del decimo turno, il Milan torna, momentaneamente, in testa da solo

Si sono disputati, ieri, tre anticipi relativi alla decima giornata di serie A, che andrà in archivio solo domani sera con il posticipo Napoli – Bologna, allo stadio Maradona , ore 20,.45. I risultati registrati in questo primo round hanno visto il successo di misura del Milan a San Siro, contro un buon Torino, con rete del francese Giroud, vittoria che proietta nuovamente la compagine rossonera sul tetto della classifica, in solitaria, aspettando gli azzurri, ed il secondo exploit della Salernitana, in questo campionato, grazie al 2 a 1 esterno, ottenuto in casa del Venezia. Una vera boccata di ossigeno per la formazione campana, impelagata nei bassifondi della graduatoria. Infine c’è stato il pareggio per 1 a 1 tra Spezia e Genoa, allo stadio Picco. Oggi si giocheranno altre sei partite tra cui spiccano Empoli – Inter e Lazio – Fiorentina.