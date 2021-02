LE INTERVISTE – Juventus, Pirlo: “Arrabbiati per le occasioni non concretizzate. Il Napoli non ha creato nulla

Ai microfoni di JTV, il tecnico bianconero Andrea Pirlo analizza la sconfitta rimediata contro il Napoli: “Abbiamo fatto un’ottima gara, abbiamo perso una partita senza ricevere un tiro in porta. Peccato non aver concretizzato le occasioni create”.

C’è rabbia per le occasioni non sfruttate?

“Siamo arrabbiati per le occasioni non concretizzate. Nel primo tempo siamo partiti bene, poi abbiamo fatto un giro palla sterile, poi siamo cresciuti nella ripresa con intensità e occasioni, con più cattiveria. Peccato non aver fatto gol”.

Che difficoltà c’è nell’affrontare squadre chiuse?

“Non ci sono state grosse difficoltà a creare e a subire occasioni. Loro non hanno creato occasioni importanti, capita che a volte non entri. Facciamo i complimenti a Meret che è stato molto bravo. Credo che troveremo più squadre chiuse, ora pensiamo a mercoledì e recuperiamo le forse che ci aspetta una gara importante”.

Fisicamente come state?

“Bene, abbiamo spinto fino alla fine, cercando di pareggiare. Tutti hanno dato il 100%”.

