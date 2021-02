PALLACANESTRO – Tramec Cento-Gevi Napoli Basket, Sacripanti: “Servirà uno sforzo importante per vincere”

Terza partita in otto giorni per la Gevi Napoli Basket che, nella gara valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A2, affronta la Tramec Cento.

Il match si giocherà domani, Domenica 14 Febbraio, alle 15,00, alla Milwaukee Dinelli Arena, Cento (Fe), a porte rigorosamente chiuse.

La Gevi, ancora imbattuta in questo girone di ritorno, vuole continuare la sua striscia vincente contro una formazione, la Tramec Cento, che sta disputando un campionato davvero positivo.

Coach Sacripanti dovrà rinunciare ad Antonio Iannuzzi. Il lungo della Gevi ha subito una distorsione alla caviglia destra nel corso dell’ultima gara con Pistoia. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato un edema intrarticolare ed una zona di edema peritendineo a carico del legamento peroneo-astragalico anteriore di cui non è valutabile l’integrità. Le sue condizioni saranno rivalutate tra circa 10 giorni nel frattempo verranno effettuate tutte le terapie del caso.

La partita Gevi Napoli Basket- Tramec Cento sarà trasmessa in diretta su MS Channel, canale 814 di Sky.

Brandon Sherrod, pivot della Tramec Cento, è l’unico ex della gara avendo giocando in maglia Gevi nella scorsa stagione.

Nella partita d’andata, disputata al PalaBarbuto, gli azzurri si imposero per 79-59. Jordan Parks, con 19 punti, fu il miglior realizzatore della sfida.

Gli arbitri dell’incontro saranno i Signori Andrea Agostino Chersicla (Oggiono), Stefano Wasserman (Trieste) e Lorenzo Lupelli (Aprilia)

Dichiarazione Coach Stefano Sacripanti

“ Siamo reduci da una settimana intensa, dobbiamo essere consapevoli che servirà uno sforzo maggiore per continuare la serie positiva. Non avremo Antonio Iannuzzi, quindi dovremo essere bravi a gestire minuti ed energie. Cento è una squadra molto più forte di quella affrontata a Napoli, con il ritorno di Sherrod e Cotton e l’innesto importante di Jurkatamm”

La partita Tramec Cento- Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta anche su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV Ufficiale della Gevi Napoli Basket sul digitale terrestre canale numero 74. Gli aggiornamenti in diretta sulla gara saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket