Anticipi del sabato serie A, terza di ritorno

Grosse sorprese, ieri, negli anticipi della terza giornata di ritorno del campionato di serie A: capitombolo della capolista Milan a La Spezia, e brusca frenata della Juve in quel di Napoli. Rossoneri battuti per 2 a 0 dall’ormai sempre più convincente matricola ligure targata Italiano, mentre i bianconeri di Pirlo incappano in una sconfitta di rigore, al Maradona di Fuorigrotta. Nell’altro anticipo, disputato all’ex Stadio Comunale del capoluogo piemontese, pareggio ad occhiali tra il Torino ed il Genoa. I granata impattano per la quarta partita di fila, i rossoblù del mago Ballardini compiono un altro passo avanti verso la salvezza. Quest’oggi in scena altre cinque gare, tra cui spicca Inter vs Lazio: la squadra di Conte vincendo supererebbe i cugini e si porterebbe, solitaria in testa alla classifica. Si riparte dal lunch match Roma – Udinese. Questa 22esima giornata, tuttavia, avrà il suo epilogo solo domani, con l’ultimo posticipo tra Verona e Parma.