Lobotka e Osimhen: una barca di milioni affondata nel mare della delusione, secondo i tifosi

Le critiche e le polemiche all’indirizzo del Napoli e del suo allenatore. dopo l’ultimo ko in Spagna ad opera del non trascendentale Granata del giovane tecnico Martinez, stanno piovendo a dismisura. Nel’occhio del ciclone, attualmente, due calciatori costati alla società una barca di milioni che, a detta dei tifosi partenopei, sta affondando nel mare della delusione; parliamo di Lobotka ed Osimhen , pagati complessivamente quasi 100 milioni di euro. Nel marasma della bruttissima partita dello Stadio Los Carmenes si sono salvati soltanto il portiere Meret ed il capitano Lorenzo Insigne che hanno, a stento, raggiunto il 6 in pagella, per il resto tutte insufficienze. Inguardabile la prestazione del connazionale di Hamsik che ha sprecato un’altra occasione per smentire coloro i quali lo hanno additato come un pacco. Lobotka, ieri sera, non ha verticalizza mai il gioco, anzi talvolta lo ha pure rallentato. Ancora sconosciuto il ruolo in cui lo slovacco rende meglio, per cui il centrocampista continua ad essere un oggetto misterioso difficile da decifrare. Tante le ombre anche per mister 70 milioni, ossia il nigeriano Osimhen che dopo il suo rientro in squadra, quando riesce ad entrare in area di rigore, non ha mai fatto il giusto movimento, pur se è doveroso dire che i compagni non gli hanno quasi mai offerto dei palloni ben dosati. Il giornalista napoletano della Rai Enrico Varriale, in un suo commento alla gara, ha etichettato la prova dello slovacco e del nigeriano come assolutamente imbarazzante. Insomma i due giocatori saliti sul banco degli imputati rappresentano per molti tifosi ed addetti ai lavori un investimento sbagliato. Tuttavia, si sa, che qui a Napoli la piazza ti esalta e ti abbatte in men che non si dica a seconda del rendimento: una volta in paradiso ed un’altra volta all’inferno. Se andiamo a ritroso nel tempo , però, ci accorgiamo che nella passata stagione anche il messicano Hirving Lozano non fu apprezzato come si doveva, mentre quest’anno ha fornito ampia dimostrazione del suo grande valore, al punto che oggi si sente e come la sua mancanza. Ciò vuol dire che il buon Carletto Ancelotti ci aveva visto giusto nel volerlo portare all’ombra del Vesuvio a tutti costi. Dunque meglio attendere gli eventi per dare un giudizio definitivo su Lobotka e Osimhen che non saranno dei fulmini di guerra o dei fuoriclasse ma certamente non possono essere additati come dei pacchi o dei brocchi.