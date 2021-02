Sky, Serie A: Cagliari, Di Francesco verso l’esonero: Semplici in pole

Si aspetta la decisione definitiva della società per l’esonero, ma i risultati negativi stanno incidendo fortemente sulle sue possibilità di conferma nonostante il rinnovo di contratto delle settimane scorse. Il Cagliari in campionato non vince dallo scorso novembre e in generale nelle ultime 15 partite di campionato ha portato a casa solamente 5 punti, dati che mettono in forte bilico la posizione di Di Francesco.

La prima scelta per sostituirlo è Leonardo Semplici, allenatore che ha portato la Spal in Serie A dove ha ottenuto anche una storica salvezza, ma bisogna ancora trovare l’intesa sullo staff. Walter Mazzarri non sembra invece intenzionato ad accettare incarichi a stagione in corso e per questo le alternative saranno di altro tipo.

Allenatori ancora sul mercato come Vincenzo Montella, oppure dei possibili ritorni come Rastelli o Zenga qualora dovessero convincere Giulini e i suoi collaboratori.

fonte, gianlucadimarzio