Michelle Valentini vince il Gran Prix Italia a Roccaraso

Roccaraso 22 febbraio 2021 – Gli occhi della diciannovenne Michelle Valentini brillano sullo sfondo della neve e del cielo blu di Roccaraso “La vittoria più bella della mia carriera, perché ho avuto la soddisfazione di conquistarla qui, sulle montagne dove sono nata e dove vivo “.

Michelle, in forza alla squadra del Comitato Campano coi colori dello sci club Aremogna ha vinto il GranPrix Italia, nel primo dei due giganti in programma a Roccaraso. Una gara FIS alla quale hanno partecipato 115 atlete tra le quali anche anche la nazionale C femminile e gruppi sportivi.

Nella prima manche la Valentini si era piazzata al 16° posto, ma poi, nella seconda prova ha cacciato tutta la sua grinta. E’ scesa “volando” nel tracciato disegnato da Gianluca Grigoletto, sulla pista del Macchione, dove si allena tutti i giorni, ed ha fermato il cronometro ad un solo decimo di secondo dalla vincitrice Francesca Fanti, realizzando il secondo tempo di manche.

Una rimonta eccezionale che le ha fatto vincere il Gran Prix Italia, destinato alla prima atleta non in squadra nazionale o in gruppi sportivi. Nella classifica assoluta, si è classificata al 4° posto, dopo la Fanti (Nazionale C) e altre due atlete altoatesine Elisa Platino (c.s.Carabinieri) e Celina Haller (Gruppo Fiamme Gialle), mentre nella categoria aspiranti è arrivata seconda (nella foto sul podio).

Domani in programma il secondo gigante organizzato dallo sci club Napoli, dal 3punto3 e dal SAI, del Comitato Campano della FISI.