Posticipo di A del 23esimo turno

Con il sonoro successo della Juventus, per 3 a 0 sul Crotone, ultimo in classifica, giunto grazie al solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, si è conclusa, ieri, la giornata numero 23 del campionato di calcio di serie A. In virtù di questo risultato, peraltro molto prevedibile, la squadra di Pirlo sale al terzo posto in classifica superando la Roma di un punto: 45 a 44. I bianconeri ora insidiano il Milan, secondo, che dopo la sconfitta contro l’Inter è distante solo 4 punti. Adesso la mano passa alle Coppe Europee.