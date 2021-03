L’Aia ha scelto per il match Sassuolo vs Napoli, valido per il turno infrasettimanale della 25esima giornata di serie A, in programma mercoledì alle 18,30 al Mapei Stadium, il signor Marini della sezione arbitrale di Trieste. Il fischietto friulano sarà coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Prenna dal quarto uomo Maggioni e dagli incaricati al Var Mazzoleni e Paganessi.