Del Piero: “Nel marasma generale Gattuso a Napoli sta dando una prova di forza”

Alessandro Del Piero difende l’operato di Gennaro Gattuso alla guida del Napoli dopo il 3-1 rifilato al Bologna nel posticipo domenicale della 26esima giornata di Serie A: “Il Napoli per come era costruito è nella posizione giusta, sta giocando per l’obiettivo per il quale è stato costruito. Come ho voluto sempre ribadire, i suoi due attaccanti, ovvero Mertens e Osimhen, sono stati fuori praticamente sempre. Ha avuto diversi problemi, ha avuto anche problemi personali e in tutto questo marasma il Napoli sta dando una prova di forza. Ora ci sono tre trasferte drammatiche, ma se le fa bene?”, ha detto Del Piero.

TuttoMercatoWeb.com