Insigne agguanta Vojak al sesto posto dei marcatori azzurri All Time

Capitan Lorenzo Insigne, con la doppietta, siglata ieri, a Fuorigrotta, a spese del Bologna, è giunto a quota 103 gol complessivi con la maglia del Napoli, agguantando al sesto posto in classifica il centrocampista slavo, nativo di Pola, Antonio Vojak, giunto all’ombra del Vesuvio nel 1929, nella speciale graduatoria dei marcatori azzurri di tutti i tempi. Però Vojak resta il primo goleador della storia della squadra partenopea per i gol realizzati in campionato: 102 in 190 partite di serie A. Al secondo posto Hamsik con 100 ed al terzo Mertens con 98. Ora il talentuoso calciatore napoletano, originario di Frattamaggiore, è ad una sola lunghezza dal Matador Cavani, fermatosi nel triennio partenopeo a 104 reti. Tuttavia il numero 24 azzurro ha superato lo stesso attaccante uruguagio per quanto concerne le marcature in serie A, 79, in 292 partite, contro 78 in 104 gare.