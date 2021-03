Gli interventi di Luca Marchegiani, Enrico Castellacci e Manuel Parlato a Radio Crc

Marchegiani a Radio Crc: “Pagate le assenze in contemporanea di Osimhen e Mertens, Insigne è un vero leader”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Luca Marchegiani, ex portiere di Lazio e Torino e attualmente opinionista Sky. “Con il recupero degli infortunati il Napoli ha tutte le possibilità di lottare per la Champions – ha detto Marchegiani a Radio Crc – tuttavia, credo che la corsa non vada fatta sull’Atalanta. I bergamaschi finiranno sicuramente tra le prime quattro. Forse il Milan potrebbe perdere colpi. Per quanto riguarda la Juve, credo che sia giusto che Pirlo parli di scudetto”. Purtroppo il Napoli ha accumulato parecchio ritardo in classifica. “Stimo Gattuso – ha detto Marchegiani a Radio Crc – lo ritengo un allenatore valido. Credo che abbia pagato oltremodo le assenze in contemporanea di Osimhen e Mertens. Petagna si è comportato bene, ma in certi frangenti Gattuso è rimasto con gli uomini contati nel vero senso della parola. Per fortuna ha avuto sempre a disposizione Insigne, che ormai è un vero leader”. Adesso il Napoli è atteso da tre trasferte da brividi contro Milan, Juventus e Roma. “Però potrebbe essere avvantaggiato dal fatto di affrontare Milan e Roma dopo gli impegni di Europa League. In una stagione così compressa, può fare la differenza”.

Castellacci a Radio Crc: “Ghoulam dubiterà di se stesso, ma potrà recuperare. Il procollo va cambiato”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale. “Mi dispiace molto per Ghoulam – ha detto Castellacci a Radio Crc – si tratta del terzo infortunio di una certa entità alle ginocchia. Tornerà ad essere un calciatore vero, ma ne dovrà essere convinto. All’inizio avrà dei dubbi, per questo motivo bisognerà stargli vicino. È possibile che Ghoulam abbia una fragilità strutturale. Ma potrà recuperare, a patto che lo faccia con calma senza affrettare i tempi”. Castellacci ha avuto anche modo di criticare il protocollo anti Covid. “Va cambiato – ha detto Castellacci a Radio Crc – Lazio-Torino rischia di fare lo stesso percorso clownesco di Juventus-Napoli”.

Manuel Parlato a Radio Crc: “Anche Lozano tra i convocati per il Milan”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia. “Finalmente il Napoli sta recuperando tutti gli infortuni – ha detto Manuel Parlato a Radio Crc – con ogni probabilità Lozano tornerà tra i convocati per la partita contro il Milan. Sarà difficile vederlo in campo dall’inizio, ma il suo recupero sarà comunque una bella notizia”. Non ne sono arrivate purtroppo da Ghoulam. “C’era un motivo per il quale né Ancelotti né Gattuso lo impiegava con continuità – ha detto Manuel Parlato a Radio Crc – credo che a frenarne il completo recupero sia stata la rottura della rotula nel febbraio del 2018”.