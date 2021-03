Del Genio sul Napoli: “Restano tante problematiche di squadra, molte gare risolte dai singoli”

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato, tra le altre cose, del match contro il Bologna: “Molte partite sono state salvate dai singoli: Insigne, Lozano, Zielinski, per il resto a livello di squadra s’è visto poco se non costanti difficoltà. Resta una situazione difficile, perché le altre squadre in lotta stanno dando dei segnali importanti.

Contro il Bologna abbiamo ancora visto cattive disposizioni in area di rigore e mancate letture sugli inserimenti. Sono problematiche che vanno avanti da un po’ e che sono difficili da cancellare da una gara all’altra. In molti addossano la colpa ai singoli, ma si vede che non c’è una esercitazione al riguardo, oppure se c’è, non entra nella testa dei giocatori ed è dunque fine a se stessa. Se diciamo che ogni volta sono i giocatori a dover leggere determinate situazioni, allora si può giocare anche senza allenatore…