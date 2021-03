Napoli: possibile panchina per Lozano, domenica, contro il Milan

Finalmente una buona notizia per Gattuso, a quanto pare l’attaccante messicano Hirving Lozano si è ripreso dall’infortunio subito, circa un mese fa, nella partita contro la Juventus, a Fuorigrotta e quindi, in caso di parere favorevole dello staff medico, nell’ultimo test in settimana, potrebbe essere convocato per la gara di domenica sera, al Meazza, contro i rossoneri di Pioli. Ovviamente il calciatore partirebbe dalla panchina. Per il momento, tuttavia, si tratta solo di una ipotesi, le riserve saranno sciolte tra due o tre giorni.

Fonte: “Il Corriere dello Sport”