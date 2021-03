Posticipo serie A 26esima giornata

L’Inter, battendo l’Atalanta per 1 a 0 a San Siro, nell’ultimo posticipo relativo alla 26esima giornata di campionato, ha riportato a sei le lunghezze sui cugini rossoneri, secondi in classifica. Ora i nerazzurri comandano la graduatoria con 62 punti, al terzo posto la Juventus con 52. L’Atalanta resta ferma al palo, in quinta posizione con 49, ad un punto dalla Roma. Questa sera i bianconeri scenderanno in campo allo Stadium per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Porto. Si riparte dal 2 a 1 in favore dei lusitani.