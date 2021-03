Napoli: Mario Rui fuori dai radar di Gattuso, malgrado l’assenza di Ghoulam

Per Gattuso, dopo le opache prestazioni di Mario Rui, non vede più di buon occhio il terzino sinistro portoghese, per cui malgrado l’assenza di Ghoulam e nonostante sia l’unico difensore esterno mancino in rosa, non farà parte dell’undici titolare che sfiderà i rossoneri, domenica sera, al Meazza. Secondo le voci di corridoio la difesa anti Milan sarà composta da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kalidou Koulibaly ed Elseid Hysaj, nuovamente impiegato in un ruolo non suo.