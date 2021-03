Caso Giuffredi: il legale dell’agente professa l’innocenza del suo assistito

Dopo la notizia giunta ieri riguardo il procuratore di vari giocatori, tra cui Di Lorenzo, Mario Rui, Hysaj, Mario Giuffredi, accusato dalle fiamme gialle di emissione di fatture false ed evasione fiscale da parte della società Marat Football Management che fa capo a lui, si è pronunciato il suo legale Guido Furgiuele che ha professato alla stampa l’innocenza del suo assistito, il quale ha affermato che i costi contestati sono effettivamente legati alle spese per il settore in cui opera la società sotto accusa e dunque legittimamente dedotte dal reddito. Secondo le indiscrezioni pervenute, le indagini, portate a termine dalla Guardia di Finanza, avevano supposto delle operazioni riconducibili alla criminalità organizzata ma poi si è chiarita la situazione. Tuttavia il caso va avanti per stabilire la colpevolezza o meno dell’agente.