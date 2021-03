Come da pronostico anche la formazione biancoceleste di Simone Inzaghi esce dalla massima manifestazione calcistica continentale per club. La Lazio subisce un’altra sconfitta in quel di Monaco di Baviera ad opera della corazzata Bayern che si aggiudica anche il match di ritorno degli ottavi di Champions League per 2 a 1. Povera Italia, a livello di club, siamo diventati la cenerentola d’Europa.