ANTEPRIMA PARTITA Roma vs Napoli

Il match clou della ventottesima giornata di serie A è la sida spareggio per la zona Champions tra Roma e Napoli, che si giocherà in posticipo, domenica, alle ore 20,45 allo stadio Olimpico. L’ex derby del sole rappresenta un match fondamentale per entrambe le contendenti per il prosieguo della stagione. Gli azzurri sono reduci dalla vittoriosa trasferta di San Siro contro il Milan, mentre i giallorossi, dopo il k o di Parma, ieri sono andati ad espugnare il terreno di gioco degli ucraini dello Shackthar, guadagnando il pass per i quarti di finale della seconda competizione europea. Gattuso e Fonseca si affronteranno per la prima volta; entrambi i tecnici sono in odore di partenza, infatti a quanto pare nessuno dei due sarà riconfermato per il prossimo campionato. L’allenatore portoghese, per la gara contro il Napoli non potrà contare sugli indisponibili Juan Jesus, Mkhitaryan, Smalling, Veretout, Zaniolo, infortunati e su Bruno Peres, squalificato dal giudice sportivo. Dal canto suo, il tecnico calabrese ritroverà Lozano, totalmente recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fermo per un mese, ma il messicano difficilmente partirà dall’inizio. Anche tra gli azzurri c’è un calciatore appiedato per squalifica, si tratta dell’ex empolese Di Lorenzo che sarà sostituito da Hysaj sulla fascia destra, restano fuori ancora Rrahmani, Petagna ed ovviamente Ghoulan che ha già concluso la stagione dopo l’ultimo infortunio al crociato. Vediamo allora i possibili schieramenti delle due squadre, alla luce delle indicazioni pervenuteci:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko. All. Fonseca

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Come d’abitudine ci spostiamo, adesso, sui numeri della sfida tra giallorossi ed azzurri: le due formazioni si sono affrontate in massima serie, complessivamente in 151 occasioni. Il bilancio vede in vantaggio la Roma con 53 successi contro 46, mentre 52 sono i risultati nulli. Ai piedi di Monte Mario invece si sono disputate 74 gare ed i padroni di casa sono nettamente in vantaggio avendo vinto 33 volte, mentre gli ospiti si sono imposti soltanto in 12 gare, 28 i pareggi. Gli azzurri non vincono nella capitale dalla stagione 2018/19. allorquando ebbero la meglio per 4 a 1. Nello scorso campionato successo dei giallorossi per 2 a 1, infine nel match del girone di andata a Fuorigrotta, partenopei vittoriosi sui capitolini per 4 a 0. Infine dall’aprile 2012 la partitissima dell’Olimpico, in A, non finisce in parità: da allora cinque vittorie giallorosse e tre azzurre. Secondo il pronostico gli uomini di Gattuso sono favoriti, tuttavia, il risultato più probabile, sembra essere il pareggio.