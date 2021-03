Nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, vittoria della Roma in Ucraina, per 2 a 1 ai danni dello Shackthar, mentre il Milan esce battuto al Meazza dal Manchester United, in virtù di una rete dell’ex juventino Pogba. Pertanto soltanto i giallorossi di Fonseca rappresenteranno l’Italia nel panorama calcistico continentale dei quarti di finale delle due manifestazioni.